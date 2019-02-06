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05:26

Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет во Вьетнаме

политика за рубежом

05:26

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Фото: depositphotos/PromesaStudio

Вторая встреча лидеров США и КНДР ожидается с 27 по 28 февраля во Вьетнаме, передает ТАСС, ссылаясь на газету Politico.

По информации издания, Дональд Трамп объявит об этом, выступая с ежегодным посланием "О положении страны".

При этом, конкретный город, в котором пройдет саммит, пока не раскрыт. В качестве наиболее вероятного места ее проведения СМИ называли Дананг, где в 2017 году прошел саммит АТЭС.

Ранее сообщалось, что в качестве площадки для переговоров лидеров двух стран рассматриваются вьетнамские города Ханой и Дананг, а также Бангкок в Таиланде.

Американские власти уже направили во все города группы специалистов, которые должны изучить возможности проведения там саммита.

Первый в истории саммит лидеров США и КНДР прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. На этой встрече Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление.

В документе Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

политика за рубежом

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