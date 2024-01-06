В Ираке заявили о выводе из страны иностранных войск после авиаудара США

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Правительство Ирака начинает процесс вывода иностранной военной коалиции с территории страны. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра государства Мухаммеда Шиа ас-Судани, пишет агентство Reuters.

Отмечается, что соответствующее заявление прозвучало на следующий день после убийства влиятельного командира проиранской группировки Муштака аль-Джавари в результате американского авиаудара в Багдаде.

"Правительство назначает дату начала работы двустороннего комитета, который должен принять меры по окончанию периода пребывания сил международной коалиции в Ираке на постоянной основе", – отметили в канцелярии.

Ранее правительство Ирака заявило Швеции о намерении разорвать дипломатические отношения в случае повторной акции с сожжением Корана. Затем иракская сторона приняла решение выслать из страны диппредставителя Швеции.

В ночь на 20 июля на посольство Швеции в Багдаде было совершено нападение. Сотни человек ворвались в здание дипмиссии и подожгли его. Полиции Ирака пришлось применить водометы и электрошокеры для разгона протестующих.

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