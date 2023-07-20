Багдад решил выслать посла Швеции из Ирака

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Иракская сторона приняла решение выслать из страны диппредставителя Швеции. Об этом сообщает Iraqi News Agency со ссылкой на премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани.

По информации агентства, глава кабмина призвал МИД добиться высылки посла Швеции Джессики Свардстрем. Кроме того, премьер потребовал вернуть временного поверенного в делах Ирака в Стокгольме на родину.

Ранее в пресс-службе председателя правительства арабской республики заявили, что власти Ирака разорвут дипломатические отношения со Швецией в случае повторной акции с сожжением Корана.

Новую акцию запланировали те же два человека, которые сожгли священную книгу мусульман недалеко от мечети в Стокгольме в июне. Действие должно было состояться 20 июля. При этом полиция Швеции вновь разрешила проведение этой акции. Помимо сожжения Корана, они планировали испортить флаг Ирака.

После этого в ночь на 20 июля на диппредставительство Швеции в Багдаде было совершено нападение. Сотни человек ворвались в здание посольства и подожгли его. Полиция Ирака применила водометы и электрошокеры для разгона протестующих.

Иракское министерство иностранных дел осудило действия протестующих. Параллельно в СМИ появилась информация, что нападение организовали сторонники священнослужителя республики Муктады ас-Садра.

Из-за нападения шведское посольство в Багдаде приостановило деятельность до дальнейшего уведомления.

В Ираке протестующие штурмом взяли здание посольства Швеции