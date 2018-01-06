Постпред США на заседании Совбеза ООН вынесла Ирану предупреждение

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Постпред США при ООН Никки Хейли вынесла Тегерану предупреждение, заявив на заседании Совета Безопасности. что мировое сообщество будет внимательно наблюдать за тем, как иранские власти реагируют на демонстрации в стране.

"В 2009 году мир пассивно стоял в стороне, когда надежды иранского народа сокрушались их правительством. В 2018 году мы не будем молчать", − приводит слова Хейли ТАСС. Постпред США при ООН также подчеркнула, что на акциях протеста иранский народ требует того, "в чем ни одно правительство не может ему отказать на законных основаниях: их права и свободы".

Как отметила Хейли, в случае угрозы правам человека и другим ценностям, которые поддерживает ООН, мировое сообщество "не просто услышит мольбы" иранцев, но и соответствующим образом отреагирует на них. "Иранскому режиму выносится предупреждение: мир будет смотреть, что вы делаете", − подытожила американский дипломат.

Кроме того, Хейли раскритиковала Тегеран, обвинив власти страны в нарушении прав граждан и дестабилизации ситуации в регионе. По словам постпреда США, вмешательство Ирана в дела других стран и конфликты на Ближнем Востоке привели к затратам, за десять лет снизившим капитал среднестатистической иранской семьи примерно на 15 процентов.

Ранее США заявили, что опасаются повторения "сирийского сценария" в Иране. В письме Хейли, распространенном перед заседанием Совбеза ООН 5 января, сказано, что в Иране, как некогда в Сирии, беспорядки могут перерасти в гражданскую войну.

Акции протеста с требованием снизить цены начались в Иране 28 декабря. В ходе беспорядков погибли около 20 человек, включая представителей иранских правоохранительных органов.