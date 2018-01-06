Постпред США на заседании Совбеза ООН вынесла Ирану предупреждение

6 января, 08:49
Фото: ТАСС/Zuma/Albin Lohr-Jones
Постпред США при ООН Никки Хейли вынесла Тегерану предупреждение, заявив на заседании Совета Безопасности. что мировое сообщество будет внимательно наблюдать за тем, как иранские власти реагируют на демонстрации в стране.
"В 2009 году мир пассивно стоял в стороне, когда надежды иранского народа сокрушались их правительством. В 2018 году мы не будем молчать", − приводит слова Хейли ТАСС. Постпред США при ООН также подчеркнула, что на акциях протеста иранский народ требует того, "в чем ни одно правительство не может ему отказать на законных основаниях: их права и свободы".
Как отметила Хейли, в случае угрозы правам человека и другим ценностям, которые поддерживает ООН, мировое сообщество "не просто услышит мольбы" иранцев, но и соответствующим образом отреагирует на них. "Иранскому режиму выносится предупреждение: мир будет смотреть, что вы делаете", − подытожила американский дипломат.
Кроме того, Хейли раскритиковала Тегеран, обвинив власти страны в нарушении прав граждан и дестабилизации ситуации в регионе. По словам постпреда США, вмешательство Ирана в дела других стран и конфликты на Ближнем Востоке привели к затратам, за десять лет снизившим капитал среднестатистической иранской семьи примерно на 15 процентов.
Ранее США заявили, что опасаются повторения "сирийского сценария" в Иране. В письме Хейли, распространенном перед заседанием Совбеза ООН 5 января, сказано, что в Иране, как некогда в Сирии, беспорядки могут перерасти в гражданскую войну.
Акции протеста с требованием снизить цены начались в Иране 28 декабря. В ходе беспорядков погибли около 20 человек, включая представителей иранских правоохранительных органов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: