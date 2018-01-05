США опасаются повторения "сирийского сценария" в Иране

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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что ситуация в Иране может пойти по сценарию Сирии, где беспорядки переросли в гражданскую войну. О, этом говорится в письме Хейли, распространенном накануне заседания Совета Безопасности ООН, сообщает ТАСС.

Дипломат заявила, что беспорядки в Сирии начались после того, как "жестокий режим отказывал своему народу в праве мирно протестовать".

Заседание Совета Безопасности ООН по Ирану пройдет в пятницу в 23:00 по московскому времени. Запрос на встречу поступил из США, однако она может не состояться, если во время голосования большинство делегаций посчитают нецелесообразным поднимать этот вопрос.

Протестные акции в Иране начались 28 декабря. Их организаторы требовали снизить цены. В результате погибли около 20 человек, в том числе правоохранители.