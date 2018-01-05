США опасаются повторения "сирийского сценария" в Иране

5 января, 09:18
Фото: Zuma/Albin Lohr-Jones
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что ситуация в Иране может пойти по сценарию Сирии, где беспорядки переросли в гражданскую войну. О, этом говорится в письме Хейли, распространенном накануне заседания Совета Безопасности ООН, сообщает ТАСС.
Дипломат заявила, что беспорядки в Сирии начались после того, как "жестокий режим отказывал своему народу в праве мирно протестовать".
Заседание Совета Безопасности ООН по Ирану пройдет в пятницу в 23:00 по московскому времени. Запрос на встречу поступил из США, однако она может не состояться, если во время голосования большинство делегаций посчитают нецелесообразным поднимать этот вопрос.
Протестные акции в Иране начались 28 декабря. Их организаторы требовали снизить цены. В результате погибли около 20 человек, в том числе правоохранители.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: