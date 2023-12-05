В Бразилии приняли первый в мире разработанный нейросетью закон

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Городской совет Порту-Алегри, столицы бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул, утвердил новый закон, который был полностью составлен посредством искусственного интеллекта ChatGPT. Об этом сообщает бразильские портал G1.

Инициативу создали по запросу участника городского совета Рамиру Росариу. В итоге ChatGPT составил проект, позволяющий муниципалитету не взимать с налогоплательщиков плату за замену счетчиков воды в случае их кражи. Нововведение уже было одобрено советом и подписано мэром города Себаштиау Мелу.

При этом участники горсовета, мэр и местное население узнали о том, что инициатива была составлена ChatGPT, лишь после ее принятия.

"Наша стратегия заключалась в том, чтобы не говорить никому, что это сделал искусственный интеллект, мы просто <...> хотели провести эксперимент", – поделился Росарио.

По его словам, людям следует ждать "революции в различных областях благодаря искусственному интеллекту". Росарио подчеркнул, что политика не может остаться в стороне от этих изменений.

Ранее стало известно, что корпорация Microsoft вложила в компанию OpenAI, которая разработала чат-бот ChatGPT, на десять миллиардов долларов меньше, чем планировала в начале текущего года. По данным СМИ, только часть инвестиций компании для OpenAI в размере 10 миллиардов долларов была переведена в стартап.