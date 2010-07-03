Глава МИД Сергей Лавров призвал Берлин связаться с российскими спецслужбами. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас есть с Германией каналы для того, чтобы общались правоохранительные органы, в том числе и для рассмотрения вопросов, которые связаны с нарушением законодательства той или иной страны. Этими каналами нужно пользоваться", – заявил Лавров.

Глава ведомства сообщил, что на заседании вновь был поднят вопрос о том, что Россия не сотрудничает с международной группой по расследованию трагедии с малайзийским Boing рейса MH17. Лавров подчеркнул, что их "никто не звал" в эту группу, однако они предоставили огромное количество фактов по трагедии, которые "перебивают другие вклады".

"Но на простой вопрос: "Где же все-таки данные с радаров украинских, где же записи диспетчеров украинских и где обещанные давно спутниковые снимки Соединенных Штатов?" нам никто ответить не может. А когда мы у них все-таки спрашиваем, в чем же недостаточность нашего сотрудничества, знаете, какой ответ? Ответ такой: "Вы должны признаться, что это сделали вы", – рассказал глава МИД.

Ранее министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон грата двух российских дипломатов в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.

В августе в Берлине был убит 40-летний гражданин Грузии. Преступник на велосипеде дважды выстрелил в свою жертву из пистолета Glock, после чего выбросил оружие в реку и попытался скрыться. Через несколько дней полиция задержала россиянина, которого подозревают в совершении преступления. В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе.

В ряде СМИ появились данные, что убитый участвовал во второй чеченской войне, был полевым командиром, воевал на стороне Шамиля Басаева и Аслана Масхадова. В 2015 году он уехал из Грузии и прибыл в Германию. Ему было отказано в убежище, однако он добился отмены этого решения через суд.

Ранее российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве гражданина Грузии в Берлине. Они оказали ему необходимую консульско-правовую помощь.

