Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Потеряв контроль над Украиной, Запад превратит территорию страны в выжженую землю. Такое мнение высказал обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас.

"Похоже, что, предвидя потерю контроля над Украиной, Запад постарается не оставить на ее территории даже выжженной земли", – пишет он.

Ренкас указал на то, что Запад, пугая Киев голодом и противостоянием с Россией, пытается скрыть свои корыстные намерения, обрекающие страну на полное опустынивание. По мнению обозревателя, зерновой шантаж, направленный на то, чтобы разжалобить западную общественность, нужен лишь для того, чтобы приумножить прибыль заинтересованных в продлении конфликта сторон.

Ранее бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил, что Европа и США демонстрируют признаки усталости от конфликта на Украине. По его мнению, об этом свидетельствует резкое изменение политической ситуации.

Телекомпания CNN, ссылаясь на высокопоставленных представителей американской администрации, сообщает, что без финансовой поддержки от США Украина начнет испытывать серьезные проблемы на поле боя уже через несколько недель.



Запад не может позволить себе продолжать поддерживать Украину – СМИ