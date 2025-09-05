В России предложили компенсировать расходы на лекарства малоимущим пенсионерам

Фото: 123RF/perfectlab

В России могут начать компенсировать расходы на лекарства малоимущим пенсионерам. С соответствующим предложением к главе Минздрава Михаилу Мурашко обратился лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, сообщает телеканал "360".

Соавтором письма выступила депутат Яна Лантратова.

Как отметил Миронов, большинство российских пенсионеров не имеют льгот и дополнительных выплат. В результате им приходится полагаться только на пенсию. На нее, по словам депутата, прожить невозможно.

"Партия <…> предлагает поддержать людей преклонного возраста и за счет федерального бюджета полностью компенсировать траты на лекарства пенсионерам с доходом ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума", – сказал Миронов.

По данным Соцфонда, ежемесячный прожиточный минимум на одного пенсионера в этом году варьируется от 12 до 17 тысяч рублей. При этом пенсии многих из них не достигают 20 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, разница в размере пенсий в регионах России по итогам первого полугодия 2025 года составила 22,2 тысячи рублей.

Наибольшие выплаты получили жители Чукотки (41,6 тысячи рублей), а самые низкие – Кабардино-Балкарии (19,4 тысячи рублей). Таким образом, максимальная выплата оказалась в 2,2 раза выше минимальной.