Число регионов РФ с зарплатой выше 100 тыс рублей выросло до 19 за год

Фото: depositphotos/daksel

Число российских регионов, средняя заработная плата в которых превышает 100 тысяч рублей, увеличилось за год с 11 до 19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

В список были включены Московская, Амурская, Иркутская и Архангельская области, Красноярский, Забайкальский и Приморский край, а также Республика Коми.

Причинами роста зарплат послужили повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и нехватка кадров, усиливающая конкуренцию за работников и вынуждающая работодателей поднимать оплату труда. Кроме того, роль сыграло денежное довольствие контрактников, которые находятся в зоне проведения спецоперации. Оно оценивается по меньшей мере в 200 тысяч рублей.

При этом регионами с самыми высокими заработными платами стали Чукотский (220,86 тысячи рублей), Ямало-Ненецкий автономные округа (183,63 тысячи) и Магаданская область (178,69 тысячи), а с самыми низкими – Ингушетия (47,86 тысячи), Чечня (51,93 тысячи) и Дагестан (56,6 тысячи рублей).

Между тем разница в размере пенсий в регионах России по итогам первого полугодия 2025 года составила 22,2 тысячи рублей. Наибольшие выплаты получили жители Чукотки (41,6 тысячи рублей), а самые низкие – Кабардино-Балкарии (19,4 тысячи рублей). Таким образом, максимальная выплата оказалась в 2,2 раза выше минимальной.

