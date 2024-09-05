Впервые с 2012 года в выборах разного уровня в РФ участвуют все партии

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В России впервые все политические партии участвуют в выборах разного уровня. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в своем докладе о готовности избирательных комиссий к проведению выборов в единый день голосования.

"Впервые вообще с партийный реформы 2012 года, по сути, произошло 100% участие ныне действующих партий в выборах. Сколько партий есть, все они в той или иной степени участвуют в выборах", – объяснила председатель ЦИК.

8 сентября, в единый день голосования, в 83 регионах пройдут более 4 тысяч избирательных кампаний. Россияне выберут губернаторов 21 региона, а в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Также состоятся довыборы депутатов, глав Абакана и городского округа Анадырь, а также выборы в Заксобрания 13 регионов РФ.

Выборы в Московскую городскую думу и в муниципальные советы депутатов ТиНАО и Куркина пройдут 6, 7 и 8 сентября 2024 года. Электронно отдать голос можно будет на сайте elec.mos.ru либо на любом избирательном участке города при помощи терминала.

