Байден посетит саммит G20 в Индии, несмотря на COVID-19 у его жены

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Президент США Джо Байден подтвердил, что отправится на этой неделе в Индию и примет участие в саммите G20, не взирая на то, что у его супруги Джилл Байден обнаружили коронавирус. Об этом сообщил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент отправится в Нью-Дели в Индию для участия в саммите G20", – передает его слова РИА Новости.

Советник американского лидера добавил, что во время своего визита Байден проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Ранее сообщалось, что у Джилл Байден выявили слабовыраженные симптомы коронавирусной инфекции. В Белом доме заявляли, что она останется в доме в Рехобот-Бич в штате Делавэр.

В августе прошлого года у супруги Байден также диагностировали коронавирусную инфекцию. В ее пресс-службе отмечали, что женщина дважды вакцинировалась и получила две бустерные прививки от COVID-19. Супруге американского лидера назначали курс препарата Paxlovid.



Первая леди США Джилл Байден заразилась коронавирусом