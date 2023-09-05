HRW собрала доказательства гибели жителей Изюма от кассетных снарядов ВСУ

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Мирные граждане погибли в Изюме Харьковской области в прошлом году из-за использования ВСУ ракет с кассетными боеприпасами. Об этом РИА Новости сообщила директор по адвокации отдела вооружений организации Human Rights Watch Мэри Уорхэм.

Как рассказала Уорхэм, их исследователи отправились в город Изюм, чтобы расследовать там совершенные военные преступления. Тогда они заметили остатки кассетных боеприпасов.

"Им сообщили направление, с которого был открыт огонь, и мы определили, что это применили украинские силы", – добавила директор организации.

Она отметила, что у них есть детальные свидетельства о жителях, которые погибли или пострадали из-за таких боеприпасов.

Уорхэм напомнила, что в конце января они разместили отчет о произошедшем в Изюме. Тогда исследователи обнаружили доказательства того, что Украина обстреливала город ракетами с кассетными боеприпасами, пока тот был под контролем ВС РФ. По информации из доклада, ВСУ скидывали противопехотные мины "Лепесток", из-за чего погибли около одиннадцати мирных граждан. В Human Rights Watch подчеркнули, что российская армия распространяла листовки с предупреждением об опасности, о чем сообщили примерно сто жителей.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК доложить об обстоятельствах атаки украинцев на город Изюм. По данным следствия, несколько человек погибли и семь получили ранения в результате удара реактивной артиллерии ВСУ по жилым кварталам Изюма.

Кроме того, военные применили против граждан кассетные боеприпасы, которые применяются для уничтожения объектов на большой площади.

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