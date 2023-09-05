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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) запрещает забирать тела солдат с поля боя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимира Рогова.

По его словам, поля сражений усеяны телами украинских бойцов, которые никто не забирает.

"Их просто оставляют там как отработанный и уже ненужный биоматериал", – сказал Рогов.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ попали в огневой мешок в селе Работино Запорожской области. Он уточнил, что на данный момент Работино является полностью разрушенным селом.

До этого в СМИ сообщалось, что украинские солдаты подрываются на минах, которые остались в полях еще со времен Второй мировой войны. Один из солдат ВСУ подтвердил, что к украинским военным относятся "как к пушечному мясу", и заявил, что минные поля превратили жизнь бойцов в настоящий кошмар.

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