В Совфеде высмеяли планы Эстонии по созданию партизанского сопротивления

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Первый замглавы комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил сомнение в реальности организации партизанского движения в Эстонии. Об этом сообщает "Газета.ру".
По его словам, инициативу властей по этому вопросу вряд ли поддержат граждане страны.
"Видимо, есть большой опыт "партизанского движения" у эстонцев в 1941–1944 годах, когда нацистская Германия оккупировала Эстонскую ССР. Однако сколько ни смотрел исторических материалов на эту тему, ничего не нашел. В партизаны в Эстонии никто, конечно, не пойдет, но зато как красиво заявлено", – заключил Джабаров.
До этого эстонские власти уточняли, что рассматривают возможность по созданию партизанского движения на случай "оккупации" страны. При этом в министерстве обороны Эстонии заявляли, что подготовка партизанского сопротивления должна начинаться в мирное время.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян отмечал, что Североатлантический альянс готовит в Эстонии диверсантов для провокаций на территории России.
Он подчеркивал, что в Эстонию уже прибыли два батальона НАТО. Ераносян также сообщал, что, используя как предлог ситуацию на Украине, НАТО под руководством Соединенных Штатов расширяет свое присутствие в Эстонии.
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