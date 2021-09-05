В Киеве подтвердили готовность к встрече Зеленского с Путиным

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева к встрече украинского президента Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в эфире телеканала "Интер".

"Мы не прячемся от этой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать", – подчеркнул глава МИД Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что стороны не могут договориться о встрече потому, что Зеленский намерен обсудить с Путиным Крым. При этом российская сторона уточняет, что данный вопрос не может быть темой переговоров.

В начале сентября первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил, что встреча украинского и российского лидеров подготавливается. Однако он не назвал предполагаемое место проведения саммита.