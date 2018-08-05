Госдеп США вызвал временного поверенного в делах России

Временного поверенного в делах РФ в США Дмитрия Жирнова вызвали в госдепартамент. Помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл вызвал Жирнова по поводу якобы агрессивной пропаганды "раскола и насилия" в социальных сетях , передает ТАСС.

"Помощник госсекретаря Митчелл вызвал временного поверенного в делах России Жирнова, чтобы получить ответ на попытки Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раскола в США", – написала руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт в Twitter.

В своем сообщении Науэрт прикрепила ссылку на стенограмму брифинга, который прошел в Белом доме 2 августа и на котором Москву вновь обвинили в попытках вмешаться в выборы в США с целью "ослабить и расколоть" США.

Глава национальной разведки США Ден Коутс ранее заявил, что Россия пытается повлиять на промежуточные выборы в США, которые пройдут осенью 2018 года, а также на президентские выборы 2020 года.

По его словам, "незаконная деятельность" включает в себя криминальные действия, направленные на подавление голосования и предоставление незаконного финансирования избирательным штабам, а также кибератаки на избирательную инфраструктуру.