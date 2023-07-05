Посол Грузии на Украине прибудет в Тбилиси в ближайшее время – МИД Грузии

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Посол Грузии в Киеве Георгий Закарашвили в скором времени вернется в Тбилиси после того, как украинские власти порекомендовали ему покинуть страну для проведения консультаций из-за ситуации вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили.

"Посол вернется в Грузию в ближайший период. Также очень важно, на основании чего было принято это непонятное решение", – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что все вопросы, которые касаются Саакашвили, для него очевидны.

"Считаю, что в отношении бывшего президента все очевидно – все вопросы о том, насколько ответственно относится государство к правам всех заключенных, в том числе господина Саакашвили", – отметил министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел страны вызвать посла Грузии на Украине и передать ему решительный протест и предписание покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с грузинскими властями.

По его словам, посол должен выступить перед властям Грузии с призывом передать Украине Саакашвили для его лечения, так как он является украинским гражданином.

Саакашвили вернулся в Грузию 1 октября 2022 года, в этот же день он был задержан. Генпрокуратура Грузии предъявила Саакашвили обвинение по делу о незаконном пересечении государственной границы. В отношении него, помимо этого, возбуждено несколько уголовных дел.

После ухудшения состояния Саакашвили перевели в тюремную больницу, позже – в военный госпиталь. В декабре того же года Саакашвили продолжил отбывать наказание в тюрьме в Рустави.

В ходе заседания, проходившего в текущем году 3 июля, Саакашвили показал на камеру, насколько он похудел за время содержания под стражей. На кадрах видны впалые щеки, торчащие ребра и впалый живот.



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