Медведев назвал российскую армию современной и героической

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Российская армия остается современной и героической, несмотря на некоторые проблемы, сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в опубликованном в своем телеграм-канале видео.



"Наша армия современная и героическая, несмотря на то что у нашей армии, конечно, как у всякой армии, есть и определенные проблемы", – сказал он.

Между тем он также заявил, что спецоперация закончилась бы через несколько дней, если бы США и их союзники прекратили поставки оружия на Украину. По его словам, любое противостояние может закончиться либо очень быстро с помощью мирных переговоров, либо по американскому сценарию Хиросимы и Нагасаки с жертвами более 300 тысяч людей.

До этого Медведев выразил мнение, что попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" не повлияла на отношение россиян к контрактной службе в зоне СВО.

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