Эрдоган осудил письмо отставных адмиралов в защиту конвенции Монтре

Фото: Turkish Presidency via AP, Pool
Президент Турции Реджеп Эрдоган считает неприемлемым письмо 103 турецких адмиралов в защиту конвенции Монтре. По его мнению, армия не может вмешиваться в политику.
"Эта акция посреди ночи неприемлема в стране, где были военные перевороты. Никакой отставной военный не может вмешиваться в политические темы. Это не имеет связи со свободой слова", – заявил он в телеобращении.
Президент добавил, что вещи, которые бросают тень на армию, непозволительны. Они ломают ее моральный настрой. Турецкий лидер также назвал прямой угрозой конституции поднятие вопросов, которые можно решить в рамках права, в обращении с намеками на переворот.
Кроме того, Эрдоган подтвердил приверженность конвенции Монтре, но отметил, что обращение полностью вышло за пределы этой темы.
Письмо 103 отставных турецких адмиралов было опубликовано в воскресенье. В нем отмечается, что конвенция Монтре является дипломатической победой Турции, которая восстановила ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы. В связи с проектом канала "Стамбул" адмиралы считают недопустимой дискуссию о пересмотре этого соглашения. 10 адмиралов, подписавших письмо, были задержаны.
Ранее сообщалось, что Россия и Турция организовали совместное патрулирование в провинции Хасеке в Сирии. Стороны все еще реализуют положения российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, который был принят 22 октября 2019 года. Кроме того, российская военная полиция проверила обстановку в нескольких десятках населенных пунктов в районе провинций Алеппо и Хасеке.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: