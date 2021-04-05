Эрдоган осудил письмо отставных адмиралов в защиту конвенции Монтре

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Президент Турции Реджеп Эрдоган считает неприемлемым письмо 103 турецких адмиралов в защиту конвенции Монтре. По его мнению, армия не может вмешиваться в политику.

"Эта акция посреди ночи неприемлема в стране, где были военные перевороты. Никакой отставной военный не может вмешиваться в политические темы. Это не имеет связи со свободой слова", – заявил он в телеобращении.

Президент добавил, что вещи, которые бросают тень на армию, непозволительны. Они ломают ее моральный настрой. Турецкий лидер также назвал прямой угрозой конституции поднятие вопросов, которые можно решить в рамках права, в обращении с намеками на переворот.

Кроме того, Эрдоган подтвердил приверженность конвенции Монтре, но отметил, что обращение полностью вышло за пределы этой темы.

Письмо 103 отставных турецких адмиралов было опубликовано в воскресенье. В нем отмечается, что конвенция Монтре является дипломатической победой Турции, которая восстановила ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы. В связи с проектом канала "Стамбул" адмиралы считают недопустимой дискуссию о пересмотре этого соглашения. 10 адмиралов, подписавших письмо, были задержаны.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция организовали совместное патрулирование в провинции Хасеке в Сирии. Стороны все еще реализуют положения российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, который был принят 22 октября 2019 года. Кроме того, российская военная полиция проверила обстановку в нескольких десятках населенных пунктов в районе провинций Алеппо и Хасеке.