05 марта, 15:39Политика
В Вашингтоне уберут надпись Black Lives Matter рядом с Белым домом
Фото: AP Photo/Andrew Harnik, file
Надпись Black Lives Matter (BLM) на дороге рядом с Белым домом уберут. Соответствующее распоряжение отдала мэрия Вашингтона, сообщила глава городской администрации Мюриэл Баузер.
Надпись нанесли в 2020 году после начала протестов в стране в рамках движения BLM.
"Надпись вдохновила миллионы людей и помогла нашему городу пережить очень болезненный период, но теперь <...> мы сосредоточены на экономическом росте и обеспечении общественной безопасности", – сказала Баузер в соцсети X.
По данным газеты The Washington Post, мэр приняла такое решение после заявления республиканцев в конгрессе США сократить финансирование города при отказе властей стереть надпись.
Ранее в Техасе помиловали сержанта армии Дэниэла Перри, которого приговорили к 25 годам лишения свободы за убийство активиста движения BLM в центре Остина.
Преступление произошло в июле 2020 года во время акции протеста. Участник митинга Гаррет Фостер с винтовкой в руках подошел к машине Перри, после чего последний достал оружие и выстрелил.