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ТАСС: в Киеве и других городах Украины произошли взрывы

Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины – СМИ

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Несколько взрывов прогремело в Киеве и других городах на Украине. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Согласно их данным, взрывы были слышны в Одессе, Харькове, Сумах, Черноморске и подконтрольном Киеву Херсоне. Сирены воздушной тревоги работают в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях страны.

Ранее российские войска нанесли групповой удар с применением высокоточного оружия по объектам энергетической инфраструктуры, включая газоэнергетические, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Согласно данным Минобороны РФ, объектам было нанесено поражение при помощи оружия воздушного, морского и наземного базирования.

Российская армия нанесла массированные удары по Украине с применением 200 дронов-камикадзе

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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