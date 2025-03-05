ТАСС: в Киеве и других городах Украины произошли взрывы

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Несколько взрывов прогремело в Киеве и других городах на Украине. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Согласно их данным, взрывы были слышны в Одессе, Харькове, Сумах, Черноморске и подконтрольном Киеву Херсоне. Сирены воздушной тревоги работают в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях страны.

Ранее российские войска нанесли групповой удар с применением высокоточного оружия по объектам энергетической инфраструктуры, включая газоэнергетические, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Согласно данным Минобороны РФ, объектам было нанесено поражение при помощи оружия воздушного, морского и наземного базирования.