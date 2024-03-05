Запрет платить иноагентам по авторским правам обсудят в Госдуме на следующей неделе

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Вопрос о введении запрета на выплату вознаграждения иноагентам по авторским и смежным правам поднимут в Госдуме на следующей неделе. Об этом председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"После завершения региональной недели обсудим данную инициативу с коллегами из других профильных комитетов. Считаю ее правильной", – говорится в его публикации.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об инициативе установить запрет на выплату вознаграждения по авторским и смежным правам иноагентам. По его мнению, "кормить негодяев, поливающих грязью РФ", недопустимо.

Что касается запрета рекламы на ресурсах иноагентов, прогнозируется, что после его вступления в силу они лишатся от 50 до 80% всех своих доходов, подчеркнул спикер ГД.



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