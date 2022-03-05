Захарова прокомментировала сообщения о "неопознанном борте", вылетевшем из Петербурга

Фото: "Агентство Москва"/Сергей Ведяшкин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила назначение "неопознанного борта", вылетевшего из Санкт-Петербурга. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По словам Захаровой, перелет в Сети попытались выдать за "бегство русских" и "попытку Москвы войти в контакт с американцами".

"Разочарую. Этим самолетом вернутся на Родину российские дипломаты, которых правительство США объявило persona non grata", – пояснила официальный представитель МИД РФ.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о признании 12 российских дипломатов в Нью-Йорке персонами нон-грата. Он подчеркивал, что так Штаты нарушили свои обязательства по соглашению о принимающей стране.

Дипломаты обязаны вернуться в Россию до 7 марта.