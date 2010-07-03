Трамп назвал сумасшедшими инициаторов расследования против него

Президент США Дональд Трамп заявил, что конгрессмены, инициировавшие расследование против него, "полностью сошли с ума". Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Ранее представитель комитета палаты представителей по судебным делам Джеррольд Надлер сообщил о расширении расследования против Трампа. В частности, конгрессмены планируют допросить более 80 официальных лиц.
В свою очередь, Трамп указал, что в сговор с Россией вступала "жуликоватая Хиллари" (Клинтон) и представители Демократической партии США. Он добавил, что демократы "досаждают невиновным людям" и ничего не делают для страны.
Хиллари Клинтон и представители Демократической партии США неоднократно обвиняли Дональда Трампа в сговоре с Россией. По их мнению, он одержал победу на президентских выборах лишь благодаря "вмешательству Москвы".
Трамп и российские власти опровергали обвинения демократов, указывая, что ни о каком сговоре не может быть и речи. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
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