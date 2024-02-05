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Великобритании следует прекратить разговоры о военном противостоянии с Россией, поскольку она не входит в число врагов Соединенного Королевства. Об этом заявил британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен.

"Россия не наш враг. <…> Мы должны прекратить говорить о войне с Россией", – заявил он в эфире GB News.

Куртен также подчеркнул, что завершить конфликт на Украине можно мирным путем. Он призвал Запад не обострять его.

До этого лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что французский президент Эммануэль Макрон провоцирует ядерную войну с РФ. По его словам, передача французского ядерного оружия в руки ЕС фактически означает его возможное использование, к примеру, в случае противостояния Польши или Латвии с Россией.

