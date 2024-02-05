Нуланд приехала в Киев из-за угрозы военного переворота на Украине – СМИ

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Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приехала в Киев из-за угрозы военного переворота на Украине, считает Asia Times.

"Почему Нуланд помчалась в Киев? Почти наверняка Белый дом велел ей немедленно отправиться туда на случай, если дела в Киеве были бы плохи", – следует из материала издания.

США отправили Нуланд на Украину из-за опасений, связанных с действиями главкома ВСУ Валерия Залужного, который, по версии газеты, мог использовать армию против Владимира Зеленского. Заместитель госсекретаря США приехала с целью успокоить Залужного, уверены обозреватели.

Между тем военный аналитик Кирилл Федоров в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что на Залужного хотят возложить вину за неудачи Украины. В этом, по его мнению, заинтересован и Запад, и Зеленский.

"Залужный, пользующийся в силу ряда обстоятельств достаточно высоким авторитетом в ВСУ, он неприятная фигура для Банковой (улица в Киеве, где находится администрация президента. – Прим. ред.) с точки зрения политической конкуренции, и нужно выбрать правильное время", – заявил Федоров, отметив, что Залужный говорит Зеленскому неприятные для него вещи.

Указ президента Украины об увольнении главкома ВСУ должен был быть подписан к концу недели, с 29 января по 4 февраля, рассказывали западные СМИ. При этом Залужный все еще исполняет свои обязанности, официального объявления об увольнении еще не было.

Между тем Зеленский подтвердил информацию о том, что думает о замене Залужного. По его словам, Украине необходимы перезагрузка и новое начало.

