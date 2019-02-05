Закон о проверке газового оборудования рекомендовали ко второму чтению в ГД

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Комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, обязывающий управляющие компании заключать договоры на обслуживание газового оборудования. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Именно единый договор на техобслуживание позволит соблюсти требования законов о техническом регулировании к надежности и безопасности многоквартирного дома, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Поддержание всей системы газоснабжения дома в надлежащем состоянии, своевременное техобслуживание, ремонт всех ее составных частей помогут избежать угрозы возникновения ЧС техногенного характера.

Авторы законопроекта считают, что предложенный подход экономически целесообразен. Он помогает снизить расходы на содержание газопроводов и газоиспользующего оборудования в многоквартирном доме.

Участники заседания дискуссионной площадки "Благополучие человека" отметили, что нужно ускорить принятие новых правил обслуживания газового оборудования. Госдума собирается принять законопроект в феврале.

В январе "Мосгаз" организовал внеплановые проверки газового оборудования. Это связано с происшествиями в Магнитогорске и Шахтах, где от взрыва газа погибли люди. Власти Москвы решили провести инструктаж об обращении с оборудованием под подпись жителей.