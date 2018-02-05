Немецких депутатов удивили хорошие дороги в Крыму

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Немецкие депутаты, посетившие Крым с официальным визитом, удивились хорошим дорогам на полуострове. Об этом заявил заместитель председателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, председатель национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель, сообщает РИА Новости.

"Мы когда ехали из аэропорта, они говорили, что слышали, что дороги плохие, а тут такая дорога хорошая. Я объяснил им, что дороги в Крыму строят и ремонтируют интенсивно последние четыре года", – сказал он.

По словам Гемпеля, немецкие парламентарии также удивились, что в Крыму нет дефицита продуктов.

Депутат парламента Берлина Увэ Бронзон заявил, что поездка немецких парламентариев в Крым является "особым сигналом", свидетельствующим о намерении сотрудничества с Россией.

Немецкие депутаты представляют парламенты Северного Рейна-Вестфалии, Берлина и Баден-Вюртемберга. Ожидается, что они обсудят снятие антироссийских санкций и признание Крыма частью России. Делегация пробудет в Крыму до 9 февраля. Ей предстоит посетить главные города полуострова, а также пообщаться с жителями и властями.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!