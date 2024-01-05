Депутат Рады сравнила удар ВКС России по Киеву с Армагеддоном

Фото: ТАСС/EPA/OLEG PETRASYUK

Депутат Верховной Рады Украины Кира Рудык сравнила удары Воздушно-космических сил (ВКС) России с Армагеддоном. Свое мнение она озвучила в интервью Business Insider.

"Звук был похож на то, каким вы могли бы себе представить Армагеддон", – поделилась депутат.

Вместе с тем парламентарий не смогла точно ответить, удалось ли киевской противовоздушной обороне (ПВО) перехватить какие-либо снаряды.

Ранее в СМИ писали, что Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери в результате действий российских войск. В статье отмечалось, что на фоне таких потерь генералы украинской армии настаивают на полумиллионной мобилизации населения.

До этого сообщалось, что властям Украины не стоит отказываться от переговоров с Москвой из-за провалов ВСУ на фронте. Продолжение боевых действий негативно сказывается как на военных, так и на человеческих ресурсах украинской армии, писали в прессе.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения