Общественница Волынец подала документы для участия в выборах президента

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Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец подала в ЦИК документы для участия в президентских выборах. Об этом сообщает RT.

Она будет участвовать в гонке от партии "Народ против коррупции". По словам кандидата, в общей сложности она подала в ЦИК 29 документов.

Ранее документы для участия в выборах также подала жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова.

5 января начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения в президенты Владимира Путина. Согласно законодательству, Путину нужно будет собрать не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку.