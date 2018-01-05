В Госдуме ответили на "прощание" Порошенко с Россией

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Депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал "прощение" президента Украины Петра Порошенко с Россией. Об этом сообщает RT.

"У плохого клоуна самая популярная сцена – это прощание с публикой. Между цирковой ареной и администрацией президента Порошенко наблюдается именно такое сходство", – сказал он.

"Добро пожаловать" от западных стран Украина не услышала, поэтому ей осталось "только прощаться с Россией", добавил Бальбек. По мнению политика, позиция украинского лидера не отражает реальные настроения жителей страны.

5 декабря в очередной раз попрощался с Россией. "Украина сказала окончательное "прощай" российской и советской империям", – написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter и назвал введение безвизового режима с Евросоюзом "одной из главных побед года".