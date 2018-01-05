В Госдуме ответили на "прощание" Порошенко с Россией

Фото: Str/Zuma/ТАСС
Депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал "прощение" президента Украины Петра Порошенко с Россией. Об этом сообщает RT.
"У плохого клоуна самая популярная сцена – это прощание с публикой. Между цирковой ареной и администрацией президента Порошенко наблюдается именно такое сходство", – сказал он.
"Добро пожаловать" от западных стран Украина не услышала, поэтому ей осталось "только прощаться с Россией", добавил Бальбек. По мнению политика, позиция украинского лидера не отражает реальные настроения жителей страны.
5 декабря в очередной раз попрощался с Россией. "Украина сказала окончательное "прощай" российской и советской империям", – написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter и назвал введение безвизового режима с Евросоюзом "одной из главных побед года".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: