Петр Порошенко опять "окончательно попрощался" с Россией

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Украинский лидер Петр Порошенко "окончательно попрощался" с Россией и напомнил, что в прошлом году Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим.

Он назвал введение безвизового режима "одной из главных побед года". Украина сказала окончательное "прощай" российской и советской империям", – написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Ранее он уже прощался с Россией. В мае 2017 года после одобрения решения о безвизовом режиме Порошенко заявил, что Украина окончательно "оформила свой развод" с Москвой. Через неделю он назвал это возвращением "в европейскую семью" и "последним "прощай" советской и российской империям".

Безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной введен с 11 июня. Однако он не дает украинцам права работать или учиться в странах ЕС.