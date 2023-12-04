Порошенко потребовал возбудить дело после отказа погранслужбы выпустить его из страны

Фото: 123RF/palinchak

Экс-президент Украины Петр Порошенко, которого не выпустили в США, потребовал завести уголовное дело на погранслужбу, СБУ и парламент. Об этом он сообщил на брифинге партии "Европейская солидарность", которую возглавляет. Трансляция велась в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

"Дал поручение адвокатам. Сегодня и завтра будет подан ряд юридических документов", – уточнил он, добавив, что подобные действия совершаются с подачи некоторых лиц в офисе президента Украины.

Также Порошенко заявил, что хочет добиться отмены постановления правительства и указа президента Украины Владимира Зеленского об ограничении политической деятельности депутатов Верховной рады. Он подчеркнул, что киевские власти этими документами нарушили свои же законы, конституцию и нормативные акты кабмина.

"Будут поданы иски в административные суды и в Верховный суд", – заключил он.

Ранее представители пограничной службы не позволили бывшему украинскому президенту Петру Порошенко выехать в Варшаву и Вашингтон, несмотря на то что у него были документы о служебной командировке. По его словам, соответствующий документ подписал председатель Верховной рады Украины.



Бойцы ВС РФ получили гуманитарную помощь от экс-президента Украины Порошенко