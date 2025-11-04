Глава РФПИ Дмитриев поддержал решение Мерца о высылке сирийских беженцев

Фото: ТАСС/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поддержал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о высылке из ФРГ сирийских беженцев.

"Мерц наконец-то начал читать наши посты об иммиграции, ведущей к самоубийству западной цивилизации, и принял некоторые меры. Надеюсь, он последует и другим советам", – написал Дмитриев в соцсети X.

Ранее Мерц заявил, что немецкое правительство пытается улучшить ситуацию в сфере миграции. Однако, по его словам, проблема сохраняется в "облике городов". Когда Мерца попросили объяснить, что он имеет в виду, то тот порекомендовал обратиться с этим вопросом к своим дочерям.

Данные высказывания спровоцировали критику как со стороны оппозиционных политических фракций и общественности, так и со стороны входящей в правящую коалицию партии СДПГ. Многие расценили заявления канцлера ФРГ как "расистские и дискриминационные".

Позже Мерц также заявлял о необходимости возвращения сирийских беженцев из Германии на родину на фоне завершения военных действий в Сирии. Канцлер подчеркнул, что в противном случае беженцам грозит депортация.