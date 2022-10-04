В Белом доме заявили о намерении Байдена переизбираться в 2024 году

Фото: depositphotos/palinchak

Белый дом подтвердил намерение президента США Джо Байдена переизбираться в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я просто повторю, что много раз говорил президент, что я много раз говорила: президент намерен баллотироваться", – сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее в СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Байден в разговоре с телеведущим Элом Шарптоном заявил, что планирует баллотироваться на второй срок.

До этого президент США не давал комментариев о выдвижении своей кандидатуры на выборах в 2024 году.

До этого стало известно, что представители Республиканской партии готовятся объявить импичмент президенту Соединенных Штатов Джо Байдену после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

По данным материалов СМИ, в нижней палате Конгресса США было зарегистрировано минимум 8 резолюций с предложением об объявлении импичмента Байдену.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!