Путин задумался о создании медицинской государственной корпорации

Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
Владимир Путин порассуждал о том, может ли система здравоохранения работать, как государственная корпорация. Он пообщался с победителями конкурсов "Лидеры России" и "Россия – страна возможностей", сообщает РИА Новости.
Один из участников мероприятия – победитель "Лидеров России", заместитель главного врача клиники Владимир Остроменский – рассказал, что сейчас появилась возможность выявить профессионалов, чтобы они затем стали руководителями больниц, главврачами. Он отметил, что права на ошибку не имеют ни врачи, ни управленцы в сфере здравоохранения. Путин поинтересовался у него, может ли здравоохранение работать, как корпорация.
"Может. Единственное, самым большим капиталом этой корпорации должна быть человекоориентированность, человекоцентричность", – сказал Остроменский.
Путин в ответ привел в пример работу первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, который возглавляет "Росатом". Президент отметил, что Кириенко когда-то создал "Росатом", и она работает достаточно эффективно. В таком варианте министерство занимается контролем, проверками, методиками, а здравоохранение как система оказания важных для человека услуг работает как корпорация, подчеркнул Путин.
Затем глава государства озвучил ремарку вице-премьера Татьяны Голиковой, которая курирует социальный блок в правительстве: "Татьяна Алексеевна говорит, что тогда надо уходить из системы обязательного страхования".
Ранее Путин заявил, что доплаты медикам не должны снижаться при увеличении доли оклада в структуре их зарплаты. "Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", – подчеркнул президент.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: