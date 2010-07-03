Путин задумался о создании медицинской государственной корпорации

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Владимир Путин порассуждал о том, может ли система здравоохранения работать, как государственная корпорация. Он пообщался с победителями конкурсов "Лидеры России" и "Россия – страна возможностей", сообщает РИА Новости.

Один из участников мероприятия – победитель "Лидеров России", заместитель главного врача клиники Владимир Остроменский – рассказал, что сейчас появилась возможность выявить профессионалов, чтобы они затем стали руководителями больниц, главврачами. Он отметил, что права на ошибку не имеют ни врачи, ни управленцы в сфере здравоохранения. Путин поинтересовался у него, может ли здравоохранение работать, как корпорация.

"Может. Единственное, самым большим капиталом этой корпорации должна быть человекоориентированность, человекоцентричность", – сказал Остроменский.

Путин в ответ привел в пример работу первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, который возглавляет "Росатом". Президент отметил, что Кириенко когда-то создал "Росатом", и она работает достаточно эффективно. В таком варианте министерство занимается контролем, проверками, методиками, а здравоохранение как система оказания важных для человека услуг работает как корпорация, подчеркнул Путин.

Затем глава государства озвучил ремарку вице-премьера Татьяны Голиковой, которая курирует социальный блок в правительстве: "Татьяна Алексеевна говорит, что тогда надо уходить из системы обязательного страхования".

Ранее Путин заявил, что доплаты медикам не должны снижаться при увеличении доли оклада в структуре их зарплаты. "Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", – подчеркнул президент.

