Шольц опубликовал фото с повязкой после полученной во время пробежки травмы

Фото: twitter.com/Olaf Scholz

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выложил первый снимок в соцсети после полученной им травмы во время тренировки. Об этом он сообщил у себя на странице в соцсети Х (Twitter).

"Я с нетерпением жду мемов", – написал он под фото с глазной повязкой и царапинами на правой стороне лица.

Также канцлер ФРГ поблагодарил подписчиков за пожелания выздоровления и сообщил, что на снимке все выглядит хуже, чем в реальности.

Ранее сообщалось, что канцлер упал во время пробежки и получил ушиб. В правительстве отметили, что у 65-летнего Шольца случилась "небольшая спортивная травма", во время падения он получил ушибы на лице, после чего там появились синяки.

Из-за произошедшего канцлер отменил все рабочие планы на 3 сентября. Как отмечали немецкие СМИ, Шольц намеревался посетить депутата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэля Рота. Он выслал приглашение Шольцу и намеревался провести переговоры с ним в городе Херингене.

Канцлер ФРГ Шольц получил травму во время поездки