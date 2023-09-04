04 сентября, 13:57Политика
Шольц опубликовал фото с повязкой после полученной во время пробежки травмы
Фото: twitter.com/Olaf Scholz
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выложил первый снимок в соцсети после полученной им травмы во время тренировки. Об этом он сообщил у себя на странице в соцсети Х (Twitter).
"Я с нетерпением жду мемов", – написал он под фото с глазной повязкой и царапинами на правой стороне лица.
Также канцлер ФРГ поблагодарил подписчиков за пожелания выздоровления и сообщил, что на снимке все выглядит хуже, чем в реальности.
Ранее сообщалось, что канцлер упал во время пробежки и получил ушиб. В правительстве отметили, что у 65-летнего Шольца случилась "небольшая спортивная травма", во время падения он получил ушибы на лице, после чего там появились синяки.
Из-за произошедшего канцлер отменил все рабочие планы на 3 сентября. Как отмечали немецкие СМИ, Шольц намеревался посетить депутата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэля Рота. Он выслал приглашение Шольцу и намеревался провести переговоры с ним в городе Херингене.
Канцлер ФРГ Шольц получил травму во время поездки
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