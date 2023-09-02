Шольц получил травму, упав во время пробежки

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Канцлер Германии Олаф Шольц упал во время пробежки и получил ушиб. В связи с этим он отменил некоторые рабочие планы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на правительство страны.

В правительстве отметили, что у 65-летнего Шольца случилась "небольшая спортивная травма", во время падения он получил ушибы на лице, после чего там появились синяки.

Из-за произошедшего канцлер отменил все рабочие планы на 3 сентября. Как отмечали немецкие СМИ, Шольц намеревался посетить депутата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэля Рота. Он выслал приглашение Шольцу и намеревался провести переговоры с ним в городе Херингене.

Ранее Шольц заявлял, что рост экономики в Германии на данный момент неудовлетворителен.

По его словам, ФРГ чувствует основную тяжесть ослабления мировой экономики из-за своей зависимости от экспорта. Республике не хватает средств не только для долгосрочного субсидирования цен на электроэнергию, но и юридических возможностей, добавил он.

Канцлер подчеркнул, что за последние годы Германия также добавила сотни миллиардов евродолга.



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