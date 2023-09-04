В аппарате Москальковой открылась горячая линия по мониторингу соблюдения прав на выборах

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В рабочем аппарате уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой открылась горячая линия по мониторингу соблюдения прав на выборах в сентябре 2023 года. Об этом сообщается в телеграм-канале омбудсмена.

"Организована горячая линия по мониторингу соблюдения избирательных прав в период подготовки и проведения голосования с 8 по 10 сентября 2023 года. Задать вопросы и обратиться с сообщением о нарушении можно по телефонам 8 (903) 260-61-67, 8 (903) 260-61-56", – отмечается в сообщении.

В аппарате омбудсмена работает группа, отслеживающая соблюдения прав граждан во время подготовки, а также проведения единого дня голосования. Группа будет оперативно рассматривать поступающие обращения от граждан о нарушениях избирательного законодательства, проверять публикации СМИ и в Сети.

До этого заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев заявил, что тестирование дистанционного электронного голосования (ДЭГ) во всех часовых поясах России прошло успешно. Его провели с 08:00 30 августа до 20:00 31 августа в 24 российских регионах.

Единый день голосования состоится в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В 21 регионе будут организованы выборы высших должностных лиц, в 20 – выборы депутатов законодательных органов власти.

Выборы мэра в столице пройдут в единый день голосования