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Президент России Владимир Путин примет участие в едином дне голосования, который пройдет 10 сентября 2023 года. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

На предстоящей неделе график президента РФ обещает быть очень насыщенным. 4 сентября в Сочи пройдут российско-турецкие переговоры, в рамках которых Владимир Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем, как сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", президент России посетит один из российских регионов, где проведет совещание по его развитию. Также президент проведет заседание оргкомитета "Победа".

Наконец, в воскресенье 10 сентября Владимир Путин поучаствует в едином дне голосование. При этом, формат его участия все еще уточняется.

Ранее сообщалось, что Мосгоризбирком (МГИК) утвердил трехдневное голосование на выборах мэра столицы, следует из решения комиссии. Голосование пройдет с 8 по 10 сентября. Председатель МГИК Ольга Кириллова связала решение с эффективностью аналогичной практики во время пандемии коронавируса и карантинных мероприятий. Согласно федеральному законодательству, МГД назначает выборы мэра столицы за 90–100 дней до единого дня голосования.