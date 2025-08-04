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Госкомпания "Нафтогаз Украины" сообщила на своем сайте, что суд в Вене разрешил обременение более 20 российских объектов в Австрии, стоимость которых составляет более 120 миллионов евро.

В компании пояснили, что такое решение суд принял в рамках вердикта арбитражного суда, согласно которому Россия должна выплатить "Нафтогазу Украины" ущерб за потерю активов в Крыму. Их стоимость превысила 5 миллиардов долларов.

Верховный суд Нидерландов в декабре 2024 года утвердил это решение, отклонив апелляцию России. Теперь, как уточнила организация, российские объекты будут проданы на торгах.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) изъял автомобиль, недвижимость, права на музыку и слова певицы Таисии Повалий, которая обвиняется в стране в коллаборационизме.

Повалий лишили звания народной артистки Украины в 2015 году. Также СБУ заочно предъявила ей обвинения по трем статьям УК страны. Еще до начала спецоперации певица демонстрировала свою пророссийскую позицию.

