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Следующее десятилетие может стать последним для Оттавы, которая загнала население страны в глубокий кризис ценностей. Соответствующим мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Согласно приведенным ей результатам опросов, каждый третий житель провинции Манитоба не видит будущее в едином канадском государстве, а шесть из десяти опрошенных согласны, что у жителей канадского Запада есть законные основания для недовольства федеральным правительством в Оттаве. Еще выше оказался процент желающих отделиться от Канады в провинциях Саскачеван и Квебек. При этом, по словам Захаровой, власти страны подавляют любые заявления об автономии.

По мнению представителя МИД РФ, рост нежелающих жить в Канаде объясняется тем, что в стране легализовано употребление героина, гомосексуальный спорт (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) забивает традиционный, а также ведется агрессивная кампания по популяризации самоубийств среди пожилых граждан.

"Все признаки "фейл-стейт", включая неспособность поддерживать нормальные отношения с соседями и разгул неонацистской идеологии среди диаспор. Крайне разношерстное малозаселенное государство, без единой идеи, кроме нарко-ультра-либерализма, неуклонно приближается к своему экзистенциальному кризису. Если использовать столько популярную ныне в Атлантике лексику Доктрины Монро, то канадский режим – это чердак империи, который давно протекает", – отметила Захарова.

Дипломат также подчеркнула, что британско-канадская монархия больше не интересна гражданам страны, они активно выступают за пересмотр формы государственности в пользу республики. Кроме того, в армейской среде растет число радикальных сообществ с крайне правой идеологией, которые открыто критикуют военное командование.

Однако, по словам Захаровой, премьер-министр канадской провинции Альберта Даниэль Смит и министр юстиции региона Микки Эмери потребовали от избирательной комиссии устранить препятствия для организации референдума по вопросу отделения от Канады.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным превращение Канады в 51-й штат Америки. Такое предложение глава Белого дома сделал из-за проблемы с нелегальной миграцией на границе. По словам Трампа, это урегулирует вопрос пошлин и тарифов, а также сделает жизнь канадцев более стабильной и безопасной.