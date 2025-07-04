Володин призвал предпринимателей заменить вывески с иностранными словами

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Предпринимателям стоит начать заменять вывески с иностранными словами, пока закон о защите русского языка не вступил в полную силу, призвал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что владельцам магазинов и предприятий нужно пересмотреть подходы к организации рекламных кампаний по примеру бизнеса из Краснодара, Ярославля, Магнитогорска и других городов.

Глава ГД подчеркнул, что в России с уважением относятся ко всем народам и национальностям. Однако, обратил внимание Володин, каждая страна защищает свой язык и идентичность. Российские бизнесмены должны делать все возможное для сохранения родного языка, а зарубежные – уважать местный язык и культуру.

"Если ранее это было призывом и предложением, которые кто-то слышал, а кто-то нет, то после принятия Федерального закона стало обязанностью. Надеюсь, в ближайшее время улицы наших городов преобразятся. И, проходя по ним, каждый с уверенностью скажет, что он в России", – уточнил спикер Госдумы в своем телеграм-канале.

По его мнению, данный закон стал значимым шагом в направлении сохранения национальной идентичности. Володин отметил, что язык отражает духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность России, а также объединяет народы, живущие в РФ.

Вместе с тем председатель ГД отметил важность принятия закона, поскольку в большинстве российских городов часто используются англицизмы, иностранные слова и названия на других языках.

Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве 24 июня. Изменения были внесены в закон "О защите прав потребителей". Его дополнили статьей об информации, которая предназначается для публичного ознакомления потребителей, не является рекламой и размещается на вывесках. Она должна быть на русском языке.

Также, согласно нововведению, теперь допускается перевод на иностранные языки с условием размещения также и на русском. Информация на этих языках должна быть идентична по содержанию, равнозначной по размещению. Изменения вступят в силу с 1 марта следующего года.