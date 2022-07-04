У журналистов будет возможность работать на другое СМИ при приостановке работы издания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Представители СМИ в случае приостановки деятельности своего издания по требованию Генпрокуратуры РФ в рамках закона об их внесудебном закрытии за фейки смогут работать на другое медиа, заявил глава комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн.
"Они не смогут работать в рамках этого СМИ. Но это не мешает журналисту работать в любом другом издании, в том числе и внештатно. Кроме того, у нас есть то, что называется словом "стрингер" в законе о СМИ. То есть запрета на профессию нет", – приводит ТАСС его слова.
Хинштейн уточнил, что сотрудник издания, деятельность которого была ограничена по решению Генпрокуратуры, не сможет получать аккредитацию, направлять запросы, на них также не будут распространяться права СМИ.
В свою очередь, директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина пояснила, что приостановка действия лицензии медиа означает и приостановку статуса аккредитации.
Ранее Госдума одобрила поправку к закону "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ", согласно которой российским СМИ в случае публикации недостоверной информации будет дано "право на ошибку".
При первом подобном нарушении лицензию на деятельность СМИ могут приостановить на срок до трех месяцев или до его устранения. При повторном нарушении действие лицензии приостановят на полгода, регистрацию медиа могут признать недействительной, а действие лицензии на вещание могут приостановить на основании требования генпрокурора.
Уточняется, что разделение метода правоприменения для российских и иностранных средств массовой информации не предусматривалось в первоначальной концепции законопроекта. При этом для зарубежных СМИ порядок приостановки лицензии остается прежним.
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