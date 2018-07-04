В МИД России назвали условия для возобновления взносов в бюджет Совета Европы

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
После полного восстановления прав делегации РФ в ПАСЕ Москва возобновит все выплаты в бюджет совета Европы с 2017 года. До тех пор, пока полномочия делегации не восстановлены, соответственно, оснований для возобновления взносов нет, говорится на сайте министерства иностранных дел РФ.
Из-за ситуации с Крымом делегацию РФ лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году. Москва отказалась участвовать в сессиях на таких условиях. В 2016 году Россия перестала направлять для делегации документы на аккредитацию. Вопрос о восстановлении поднимался несколько раз, но антироссийские санкции только ужесточились.
Как отмечает внешнеполитическое ведомство, ПАСЕ пока не реагирует должным образом на обоснованную критику, которая противоречит уставу Совета Европы. Происходящее нарушает "лежащий в основе международного права принцип суверенного равенства государств".
Как сообщалось ранее, член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на слова генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о "последнем сроке" для выплаты взносов РФ. По его мнению, кризис в отношениях между Россией и СЕ произошел не из-за Москвы, а из-за Страсбурга. Сенатор порекомендовал Ягланду адресовать требования к другим государствам.
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