Bloomberg: Мерц не собирается препираться с Трампом, в отличие от Зеленского

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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не собирается пререкаться с американским президентом Дональдом Трампом в ходе их личной встречи. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на немецкого чиновника.

"Канцлер, который может быть колким и воинственным, ясно дал понять во внутренних беседах, что не будет вступать в препирательства с президентом США, в отличие от (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского", – говорится в публикации.

По информации издания, Мерцу рекомендовали позволить Трампу говорить большую часть времени, а также стараться не перебивать его. При этом если немецкому политику все же придется это сделать, то ему посоветовали постараться сгладить ситуацию комплиментом в адрес американского лидера.

Встреча политиков пройдет 5 июня в Вашингтоне. Пресс-секретарь кабмина Германии Штефан Корнелиус отмечал, что Мерц и Трамп обсудят в Белом доме не только двусторонние отношения ФРГ и США, но и международную повестку, в том числе конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Также в ходе разговора канцлер Германии и американский лидер поднимут тему торговой политики Штатов.

