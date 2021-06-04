В Белом доме заявили, что Байден не проявит слабости на встрече с Путиным

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Президент США Джо Байден не намерен проявлять какую-либо нерешительность в ходе переговоров с Владимиром Путиным, однако главным приоритетом Вашингтона является построение более стабильных и предсказуемых отношений с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Он (Байден – Прим. ред.) никогда не хочет действовать нерешительно в сферах, где он обеспокоен, в сферах, где, как он чувствует, действия российского правительства или российского руководства вредят интересам США. И он, конечно, не намерен действовать нерешительно на этой встрече – публично или c глазу на глаз", – сказала Псаки.
Она отметила, что Москва и Вашингтон имеют сферы, в которых сотрудничество возможно. В их числе Псаки назвала ДСНВ и переговоры по вопросу Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
"В конечном счете, наша задача, наш приоритет – двигаться в направлении более стабильных и предсказуемых отношений с Россией", – заявила она.
По словам Псаки, США исходит из того, что диалог между лидерами стран необходим, несмотря на наличие конфронтационных элементов в отношениях.
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена должна пройти в Женеве 16 июня. Главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.
Это будет первая личная встреча двух президентов с момента вступления Байдена в должность президента Соединенных Штатов.
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