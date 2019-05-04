Небензя спел песню в ООН

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя спел песню "На побывку едет молодой моряк" в ходе представления фильма о проекте "Песни Победы", представленного во всемирной организации, сообщает РИА Новости.

Выступить российского дипломата пригласили певицы арт-группы "Сопрано", которые устроили импровизированное представление после показа документального фильма о гастролях «Хора Турецкого» с военными песнями.

"Это не просто стихи и музыка. Это символ, который наши народы пронесли через страшные годы войны, ставший для них источником силы и мужества", – говорится в заявлении дипломата на сайте постпредства.

Также Небензя отметил, что проект "Песни Победы" является "культурной дипломатией без границ".