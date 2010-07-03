Небензя пресек попытку ограничить свое выступление в Совбезе ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пресек попытку ограничить время своего выступления на заседании Совета Безопасности с помощью песочных часов.
В апреле в начале своего председательства в Совбезе постпред Германии Кристоф Хойсген объявил о двух нововведениях. Во-первых, было решено открыть всегда закрытые шторы зала заседаний. Кроме того, рядом с местом председателя установили песочные часы. Они отсчитывают рекомендуемое время выступление глав делегаций – чуть более пяти минут.
В среду, 10 апреля СБ обсуждал ситуацию в Венесуэле. Во встрече принял участие вице-президент США Майкл Пенс. На время его присутствия в зале окна вновь занавесили, предположительно, по причинам безопасности. После выступления Пенса председатель предоставил слово Небензе и демонстративно перевернул стоящие у него на столе часы.
"Вы можете поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится, но я возьму столько времени, сколько мне нужно", – передает слова дипломата ТАСС.
Позже Небензя ответил одному из приглашенных Вашингтоном экспертов, которая выразила обеспокоенность распространением в Венесуэле вирусных заболеваний, включая корь. Российский постпред обратил ее внимание, что корь распространена и гораздо ближе к Совбезу, имея в виду вспышку заболевания в одном из районов Нью-Йорка.
Ранее СБ отверг предложенные Россией и США резолюции по Венесуэле. Минувшее заседание собиралось по просьбе Вашингтона для обсуждения гуманитарной ситуация в стране.
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